WWE | Rivelato lo status di Brie Bella post-Rumble

La WWE ha annunciato lo stato di Brie Bella dopo la Royal Rumble. La wrestler è tornata sul ring dopo quattro anni, suscitando grande sorpresa tra i fan. La sua apparizione si è contraddistinta come uno dei momenti più discussi di questa edizione del pay-per-view, che ha lasciato molte ombre e poche luci. La reazione del pubblico e i dettagli sul suo recupero sono al centro dell’attenzione in queste ore.

Dopo un’edizione della Royal Rumble con probabilmente più ombre che luci, una delle cose per cui i fan certamente si ricorderanno di questo PLE è il ritorno assolutamente a sorpresa di Brie Bella, per la prima volta sul ring WWE dopo 4 anni (l’ultima sua apparizione risale proprio alla Rissa Reale del 2022). A poche ore di distanza dalla puntata di Raw post-Royal Rumble, è emerso un dettaglio significativo riguardo la moglie di Bryan Danielson, che farà sicuramente felice tutto il “Bella Army”. BRIE BELLA E’ QUI PER RESTARE? Secondo quanto riferito da PWInsider, Brie Bella sarebbe stata ufficialmente aggiunta al roster di RAW, a conferma del fatto che quanto visto in Arabia non si sarebbe trattato di un episodio “one night only” o di un attacco di nostalgia, ma sarebbe quindi un ritorno a tutti gli effetti come parte dello show rosso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rivelato lo status di Brie Bella post-Rumble Approfondimenti su Brie Bella WWE WWE: Brie Bella ritorna a sorpresa alla Royal Rumble 2026 Alla Royal Rumble femminile di quest’anno, i fan sono rimasti sorpresi quando Brie Bella è tornata inaspettatamente in scena. Brie Bella dopo il ritorno alla Rumble: “Le Bella Twins sono tornate!” Dopo quattro anni di assenza, Brie Bella è rispuntata sulla scena inaspettatamente alla Royal Rumble femminile di Riyadh. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Brie Bella WWE Argomenti discussi: Rivelato lo status di Saraya in vista della Royal Rumble. Jim Ross rivela che una stella emergente lo ha contattato prima del Royal Rumble WWE 2026Jim Ross rivela che Powerhouse Hobbs lo ha contattato in vista del Royal Rumble 2026, alimentando le voci su WWE. worldwrestling.it WWE: Triple H rivela che R-Truth non è mai stato rilasciato ufficialmenteTutti ricordiamo, a ridosso di Money In The Bank 2025, del rilascio di R-Truth, della rivolta dei fan e del ritorno di Killings al precedente citato PLE, a distanza di mesi, Triple H, ci rivela la ver ... zonawrestling.net WWE: Brie Bella ritorna a sorpresa alla Royal Rumble 2026 x.com La Tirolese non ha bisogno di presentazioni Speck sapido, brie che si scioglie… e quella combo che ti fa dire: ok, rifacciamola. È una pizza semplice, ma fatta come si deve. Perché quando gli ingredienti sono giusti, non serve urlare: parla da sola - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.