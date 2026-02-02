Poche ore dopo aver pubblicato un tweet molto critico contro l’ICE e l’amministrazione Trump, l’account Twitter di Ava è stato disattivato. L’atleta aveva rivolto parole dure contro le politiche sull’immigrazione degli Stati Uniti, e subito dopo ha visto il suo profilo sparire dal social. La mossa ha sollevato molte discussioni tra i fan e gli esperti di social media.

Poche ore dopo il tweet infuocato di Ava rivolto all’ ICE (l’agenzia USA per l’immigrazione) e l’amministrazione Trump, il suo account su. Twitter è stato disattivato. La ex General Manager di NXT ha rotto il silenzio il 1° febbraio 2026, commentando la sparatoria mortale che ha ucciso Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, da parte di agenti federali a Minneapolis, un fatto di cronaca internazionale. Subito dopo l’incidente, Ava ha scritto con chiarezza il suo pensiero: “E ora che posso dirlo a pieni polmoni, l’ICE e tutta quell’amministrazione”. Il post ha attirato immediatamente l’attenzione, dato il tempismo e il fatto che fosse appena uscita dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’account Twitter di AVA disattivato poche ore dopo un tweet anti-ICE

Approfondimenti su AVA ICE

CJ Perry, nota ai fan come Lana, ha condiviso un episodio della sua esperienza in WWE in cui un tweet scritto in character causò tensioni nel backstage.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su AVA ICE

Argomenti discussi: WWE 2K26: annunciata la Attitude Era Edition, preorder dal 30 gennaio; WWE 2K26 è stato annunciato con due cover; WWE: Tommaso Ciampa riparte da Psycho Killer, nuovo merch e futuro tutto da scrivere; WWE: Roman Reigns annuncia il ritorno dopo oltre due mesi, sarà alla Royal Rumble 2026.

WWE: L’account Twitter di AVA disattivato poche ore dopo un tweet anti-ICEPoche ore dopo il tweet infuocato di Ava rivolto all’ICE (l’agenzia USA per l’immigrazione) e l’amministrazione Trump, il suo account su. Twitter è stato disattivato. La ex General Manager di NXT ha ... zonawrestling.net

WWE: Strani movimenti sull’account Twitter di Austin TheoryStanotte è andato in scena il ppv WWE NXT TakeOver: Vengeance Day. Fra i vari match c’è stato lo scontro per il titolo NXT North American tra il campione Johnny Gargano e lo sfidante Kushida. Molti ... zonawrestling.net