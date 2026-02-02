WTA Ostrava 2026 | Bartunkova ancora sugli scudi Blinkova out Avanti Parks e Linda Fruhvirtova

La seconda giornata al WTA di Ostrava si conclude con alcune sorprese e conferme. Bartunkova continua a sorprendere, mentre Blinkova saluta il torneo. Avanti anche Parks e Linda Fruhvirtova, che si fanno strada nel tabellone. Il torneo si avvicina alla fase decisiva e il pubblico si aspetta ancora molte emozioni.

Sempre più vicino al completamento il quadro dei primi turni con la seconda giornata in archivio al WTA 250 di Ostrava, che vede tornare dopo tre anni e mezzo il tennis in uno dei luoghi più importanti del Paese anche senza mettere in mezzo le ragioni tennistiche. E, in effetti, il discorso legato alle giocatrici ceche ha di che essere approfondito quest'oggi. Innanzitutto, il motivo è uno: Nikola Bartunkova. La diciannovenne di Praga (sarà ventenne a fine mese), dopo i colpi di mano degli Australian Open, ne piazza un altro, estromettendo la numero 3 del seeding, la russa Anna Blinkova, con un doppio 6-4.

