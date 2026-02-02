Wierer | Da giovane mi divertivo in discoteca oggi devo tutto al biathlon
Michela Wierer si racconta tra passato e presente. La campionessa di biathlon, che si prepara alle ultime Olimpiadi italiane, ricorda com’era la sua vita prima di diventare una stella dello sport. “Da giovane mi divertivo in discoteca, ora devo tutto al biathlon”, dice con un sorriso. È pronta a chiudere questa fase della carriera, sperando di lasciare ancora un segno.
