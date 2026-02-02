Wealth management cresce la raccolta ma cala il valore | la monetizzazione frena dal 2019

Le banche italiane nel settore del wealth management hanno registrato un rallentamento nella capacità di guadagnare sulle masse gestite. Nonostante aumenti nelle commissioni e nella raccolta indiretta, il valore complessivo si è ridotto rispetto al 2019. La crescita delle entrate non basta a compensare la diminuzione della produzione di valore, e il settore sembra aver perso impulso negli ultimi anni.

Tra il 2019 e il 2024, nel comparto del wealth management, le banche italiane hanno visto ridursi la capacità di monetizzare le masse gestite, nonostante la crescita delle commissioni e della raccolta indiretta. In un contesto di Euribor elevato, la raccolta indiretta cresce a ritmi annui compresi tra il 4% e il 6,5%, ma il valore estratto per euro di asset diminuisce, con un impatto più marcato sulle banche di minori dimensioni. È quanto emerge dallo studio di Excellence Consulting “Tassi elevati e gestione del risparmio: come cambia il mix della raccolta e la monetizzazione nelle banche (2019–2024)”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

