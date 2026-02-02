Il Watford ha ufficializzato l’arrivo di Saba Goglichidze dall’Udinese. Il difensore georgiano del 2004, alto 1,93, si trasferisce in prestito secco e resterà in Inghilterra fino al termine della stagione 202526. Una mossa che punta a rafforzare la linea difensiva del club di fronte alle sfide di campionato.

Il Watford ha definito l’arrivo di Saba Goglichidze, centrale georgiano classe 2004 alto 1,93. L’operazione è stata impostata in prestito secco dall’ Udinese e coprirà il resto della stagione 202526. Profilo giovane ma già internazionale, Goglichidze è nel giro della Nazionale della Georgia e ritroverà in Inghilterra il connazionale Giorgi Chakvetadze. Inserimento immediato in gruppo, con l’obiettivo di aumentare solidità e alternative nel pacchetto difensivo. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Watford, rinforzo in difesa: preso Goglichidze dall’Udinese

Approfondimenti su Watford Udinese

Saba Goglichidze sta per lasciare l’Udinese.

Forlì vive una settimana intensa tra il mercato e il derby.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Watford Udinese

Argomenti discussi: Udinese, ultimi giorni per un centrale e un rinforzo a destra; Watford, dal Manchester City è in arrivo in prestito il giovane Mfuni; Bove si racconta: Il Watford, una trattativa nata in aeroporto e a causa di mancanza di taxi; UFFICIALE - San Luigi, rinforzo in difesa dalla Slovenia: preso Furlan.

E' IL RINFORZO GIUSTO Secondo Sportmediaset la Juventus sarebbe pronta a chiudere con lo United per Zirkzee! - facebook.com facebook