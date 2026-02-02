Un weekend storico per la pallavolo minore modenese. Per la prima volta, due squadre della provincia arrivano entrambe alle Final Four di Coppa Italia. La Kerakoll Sassuolo, nel campionato di B maschile, e la Hydroplants Soliera 150, in B2 femminile, si preparano a sfidare le migliori d’Italia. È un risultato che nessuno si aspettava, considerando anche che si tratta di un trofeo mai vinto a livello maschile e molto raramente conquistato dalle squadre femminili di questa zona. Insieme, dimostrano

Fatte le debite proporzioni è un weekend per certi aspetti storico, quello che la pallavolo minore modenese manda in archivio: per la prima volta due formazioni della nostra provincia, la Kerakoll Sassuolo di B maschile, e la Hydroplants Soliera 150 di B2 femminile, approdano contemporaneamente alla rispettiva Final Four della Coppa Italia di categoria, Trofeo mai vinto a livello maschile, e solo due volte, con Junior Modena di Loredana Lugli, e con la Forme Veca Soliera giusto 26 anni fa. Spettacolare la qualificazione della formazione solierese, capace di vincere 3-0, come era nelle necessità contro le varesine del Cardano al Campo, e poi di vincere anche il set di spareggio necessario per l’equilibrio tra le due formazioni: una grande soddisfazione per la squadra di Filippo Rovatti, che dopo aver sofferto in avvio di partita, nel set decisivo ha rischiato moltissimo, andando sotto 6-10, per poi riuscire a vincere 15-13, conquistando le Finali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Minore. Kerakoll e Soliera festeggiano. Sono nelle Final Four di Coppa Italia

Approfondimenti su Kerakoll Sassuolo

La Kerakoll Sassuolo, impegnata nel campionato di volley minore, si prepara alla trasferta di Coppa Italia contro la Rossella Ets in Lombardia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kerakoll Sassuolo

Argomenti discussi: Volley minore. Trasferta di Coppa Italia per la Kerakoll Sassuolo. Sfida in Lombardia in casa della Rossella Ets.

Volley Minore. Spezzanese rimontata. Kerakoll va ai quartiFinisce con un colpo di scena, il testa a testa al vertice del girone B di serie B maschile tra Kerakoll Sassuolo e Beca Tensped Spezzanese, che lottavano per un primo posto al termine del girone d’an ... ilrestodelcarlino.it

Volley Minore. Kerakoll e Spezzanese, la corsa in testa continuaI campionati minori di pallavolo si tuffano nell’ultimo mese dell’anno con molte cose ancora da decidere, anche se le classifiche... I campionati minori di pallavolo si tuffano nell’ultimo mese ... ilrestodelcarlino.it

Tentata estorsione, arrestato un ventenne; tentata violenza su minore, patteggia un bellunese; volley, a Belluno arriva la capolista. La nostra Prima pagina di oggi. www.newsinquota.it #newsinquota - facebook.com facebook