Volley i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega La furia di Bovolenta su Cisterna Porro che numeri!

Questa settimana in Superlega, i protagonisti italiani si sono fatti notare. Bovolenta ha dato spettacolo contro Cisterna, mentre Porro ha mostrato numeri impressionanti. Tra i migliori della giornata, anche Alessandro Bristot, che non si è fatto intimidire dalle battute di Cuneo e ha concluso con 13 punti, mantenendo un ottimo 69% in attacco.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 19ª GIORNATA DI SUPERLEGA. ALESSANDRO BRISTOT: Viene colpito a più riprese dai battitori di Cuneo ma non si fa prendere dal panico e chiude la sua prova con 13 punti, il 69% in attacco. Da dimenticare il 14% in ricezione, poi ci sono anche due muri pesanti. MATTIA BOTTOLO: Nel trionfo di Civitanova è importante, non appariscente, la prova dello schiacciatore azzurro che chiude con 10 punti, il 50% in ricezione, molto importante vista l’assenza di Balaso, e il 42% in attacco, con 3 muri e 2 ace. ALESSANDRO BOVOLENTA: Protagonista assoluto nella vittoria di Piacenza contro Cisterna: 19 punti in tre set, il 59% in attacco, un muro e due ace. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. La furia di Bovolenta su Cisterna, Porro che numeri! Approfondimenti su Superlega 19 Volley, i migliori italiani della X giornata di Superlega. Luca Porro e Francesco Recine: le bande che fanno la differenza Nella decima giornata di Superlega, spiccano le prestazioni di Luca Porro e Francesco Recine, considerati tra i migliori italiani in campo. Volley, i migliori italiani della 5° giornata di Superlega. Bovolenta demolisce Civitanova, Lanza “sempreverde” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Superlega 19 Argomenti discussi: Volley, i migliori italiani della 18ma giornata di Superlega. Giannelli decisivo, Porro riporta in quota Modena; PoliTO Sporty Campus alle Final Four di Coppa Italia di Volley Femminile; Pallavolo: le migliori squadre della SuperLega di volley maschile all’Unipol Arena; Volley, all’Inalpi Arena record storico per la Serie A: 12.853 spettatori per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. La furia di Bovolenta su Cisterna, Porro che numeri!I MIGLIORI ITALIANI DELLA 19ª GIORNATA DI SUPERLEGA ALESSANDRO BRISTOT: Viene colpito a più riprese dai battitori di Cuneo ma non si fa prendere dal ... oasport.it Volley femminile, le migliori italiane della 22ma giornata di A1. Nervini-Antropova: che battaglia! Piva ancora protagonistaLE MIGLIORI ITALIANE DELLA 22ª GIORNATA DI SERIE A1 ALICE TORCOLACCI: Prova di qualità sul campo di Cuneo per la centrale di Busto che sembra aver trovato ... oasport.it VIDEO - YOUTUBE il video con le migliori azioni della Camarda Volley Bernalda VS V. Matera / Under 16 - 6 giornata 23 Gennaio 2026 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.