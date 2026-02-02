Volley femminile le migliori italiane della 22ma giornata di A1 Nervini-Antropova | che battaglia! Piva ancora protagonista

Questa mattina si sono disputate le partite della 22ª giornata di Serie A1 femminile. Tra le protagoniste, nervi tesi tra Nervini e Antropova in un duello che ha acceso gli incontri, mentre Piva si conferma ancora una volta una delle più in forma. A Cuneo, Alice Torcolacci ha dato una prova di forza, dimostrando di aver trovato un buon feeling con Seki. Il campionato si fa sempre più avvincente.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 22ª GIORNATA DI SERIE A1. ALICE TORCOLACCI: Prova di qualità sul campo di Cuneo per la centrale di Busto che sembra aver trovato un'ottima intesa con Seki. per lei 9 punti, l'86% in attacco, un ace e due muri. ALICE NARDO: Protagonista nella terza vittoria consecutiva di San Giovanni che conduce le romagnole fuori dalle sabbie mobili. Per lei 8 punti ma un ottimo 65% in ricezione, 41% in attacco, un muro e due ace. EKATERINA ANTROPOVA: Piazza il trentello l'opposta di Scandicci nel big match di Chieri. 30 punti esatti, con una positività in attacco del 46%, 3 muri e cinque ace per la solita partita sontuosa.

