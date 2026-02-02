Vitinha l’interesse del Milan e l’operazione col Genoa | le ultime | CM

Il Milan continua a seguire Vitinha, il giovane attaccante portoghese del Genoa, che ha ancora un contratto fino al 2028. Nei giorni scorsi, il club rossonero ha frenato sull’acquisto di Mateta, preferendo valutare altre opzioni. Vitinha resta tra i nomi sul tavolo, anche se ancora non ci sono accordi definitivi. La trattativa tra Milan e Genoa potrebbe riaccendersi se si svilupperanno le condizioni giuste.

Il club rossonero è da tempo sulle tracce dell’attaccante portoghese, legato al ‘Grifone’ fino al 2028 Vitinha è stato accostato al Milan in queste ore di mercato come possibile piano B a Mateta, il cui approdo in rossonero è definitivamente saltato. Le ulteriori visite organizzate dal club di Red Bird hanno messo in evidenza dei problemi al ginocchio, con possibilità di un intervento che metterebbe fine in anticipo alla sua stagione. Vitinha, l’interesse del Milan e l’operazione col Genoa: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tornando a Vitinha, come raccolto da Calciomercato.it l’interesse del Milan nei suoi confronti c’è già da diversi mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

