Sergio Mattarella ha fatto visita questa mattina ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. La visita è durata circa 40 minuti, durante i quali il presidente ha parlato con i pazienti e ha espresso la sua vicinanza. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento, ma il gesto ha colpito molto chi si trovava in ospedale.

È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il dg dell’ospedale Alberto Zoli e l’assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. Il capo dello Stato ha incontrato i medici ed i familiari dei giovani. Mattarella ai medici: grazie per ciò che state facendo Mattarella, incontrando i medici del Niguarda, ha detto: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza». E ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage ha detto, parlando proprio dei giovani ricoverati: «Devono farcela. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Visita di Mattarella ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano

Approfondimenti su Crans Montana Ricoverati

Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano.

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato i feriti al Niguarda di Milano, arrivando inaspettatamente questa mattina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana Ricoverati

Argomenti discussi: Visita di Stato del Presidente Mattarella negli Emirati Arabi Uniti; Doppia visita di Mattarella in Sicilia: prima alla Fincantieri di Palermo, poi a un convegno al Duomo di Cefalù; Il presidente Mattarella in visita ai cantieri navali di Palermo: Grande prestigio per l’Italia; Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma.

Crans-Montana, Mattarella visita i feriti al Niguarda. «Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena»È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, Mattarella al Niguarda in visita ai feritiRingrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i medici ... adnkronos.com

Mattarella al Niguarda visita i feriti di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari. #ANSA - facebook.com facebook

Crans Montana, il Presidente della Repubblica Mattarella si trova al Niguarda per parlare con familiari e medici. x.com