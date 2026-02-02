Visita di Mattarella ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano
Sergio Mattarella ha fatto visita questa mattina ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. La visita è durata circa 40 minuti, durante i quali il presidente ha parlato con i pazienti e ha espresso la sua vicinanza. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento, ma il gesto ha colpito molto chi si trovava in ospedale.
È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il dg dell’ospedale Alberto Zoli e l’assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. Il capo dello Stato ha incontrato i medici ed i familiari dei giovani. Mattarella ai medici: grazie per ciò che state facendo Mattarella, incontrando i medici del Niguarda, ha detto: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza». E ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage ha detto, parlando proprio dei giovani ricoverati: «Devono farcela. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano
Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano.
Crans-Montana, Mattarella al Niguarda in visita ai feriti
Il presidente Sergio Mattarella ha visitato i feriti al Niguarda di Milano, arrivando inaspettatamente questa mattina.
