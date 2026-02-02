Visciano tiene a galla la Civitanovese Primo ko casalingo per l’Urbania
La Civitanovese riesce a mantenere la testa sopra l’acqua grazie alla rete di Casadei, che decide il match contro l’Urbania. La squadra di Visciano, questa volta, evita il secondo ko casalingo consecutivo e conquista tre punti fondamentali. L’Urbania si presenta con alcune sostituzioni, ma non riesce a superare la difesa avversaria. La partita si decide nel primo tempo con un gol di Casadei, e nella ripresa i padroni di casa controllano senza troppi problemi.
0 CIVITANOVESE 1: Casadei, Bruzzechese (1’ st Vrioni), Antoniucci (32’ st Delbianco), Dal Compare, Conti, Olivi, Kalombo (15’ st Stricker), Zingaretti (32’ st Serges), D’Urso, Sarli, Fagotti. All. Ceccarini. CIVITANOVESE: Servalli, Candia (26’ st Nacciariti), Romero, Visciano (39’ st Calvet), Sanchez, Martiarena, Malaccari (46’ st Pompili), Marietti, De Arriba, De Olivera (21’ st Ardemagni), Piccinin (18’ st Baiocco). All. Marinelli. Arbitro: Storoni di Ascoli. Reti: Visciano 8’ pt (rig.). Note: ammoniti Olivi, Zingaretti. L’Urbania incassa una sconfitta pesante tra le mura amiche e vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino stagionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
