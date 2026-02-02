Violenze Torino Schlein | ‘no strumentalizzazioni’

A Torino si sono verificati momenti di violenza particolarmente gravi. Le autorità e i cittadini condannano duramente quanto accaduto, e si cerca di fare chiarezza su quanto successo senza strumentalizzazioni.

A Torino si sono verificate “violenze inaudite e gravissime. Noi le abbiamo condannate subito con parole dure. Siamo preoccupati dalle strumentalizzazioni” delle ultime ore e “per questo ho chiamato la Presidente del Consiglio. In questi momenti le istituzioni devono unire e non dividere”. ù Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all’evento “Un’altra storia, l’alternativa nel mondo che cambia” a Milano. (askanews) Sinistra violenta e fuori di testa, ormai i martellatori nemmeno si nascondono più. Simone Mastronardi, fondatore e direttore creativo di Generazione. giornale vicino alla sinistra dei centri sociali romani, nelle sue storie Instagram ha chiesto che per ogni manifestante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Elly Schlein interviene sulla situazione di Torino, ribadendo che le forze dell’ordine devono restare un patrimonio di tutti, al di là delle appartenenze politiche.

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, sospettato di aver partecipato all’aggressione dell’agente Alessandro Calista, picchiato sabato sera a Torino.

Askatasuna, Schlein: Ho chiamato Meloni perché preoccupata da strumentalizzazioni

