Violenza sessuale online su minori | 2 arresti indagini nel Bresciano

La procura di Milano ha arrestato due uomini accusati di aver commesso violenza sessuale online su minori. Le indagini si sono concentrate nel Bresciano, dove gli agenti hanno scoperto un giro di persone che sfruttavano internet per abusare di ragazzi. I sospettati, tra i 31 e i 57 anni, sono ora a disposizione delle forze dell’ordine.

Violenza sessuale online “a distanza” su minori: questa l’accusa mossa dalla procura di Milano nei confronti di sei persone di età compresa tra i 31 e i 57 anni. Per due uomini – un 47enne e un 31enne residenti a Trento e Reggio Calabria – sono scattate le manette per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. Blitz e perquisizioni sono state eseguite anche a carico degli altri quattro indagati: tra loro anche un uomo residente nel Bresciano (gli altri abitano a Roma, Latina e Milano). Nel corso delle operazioni, condotte dalla polizia di stato, è stato rinvenuto – e sequestrato – materiale informatico ritenuto di “rilevante interesse investigativo”.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La polizia ha arrestato due persone tra Trento e Reggio Calabria in relazione a episodi di violenza sessuale online sui minori.

La Polizia di Stato ha sgominato un giro di pedopornografia online, arrestando due persone e denunciandone altre quattro in tutta Italia.

