Villafranca trionfa con prestazione da record | l’Omag si aggiudica tre punti d’oro in un match da incorniciare

Villafranca ha ceduto il passo al cospetto di un’Omag San Giovanni in Marignano che ha impostato il match con una lucidità tecnica e una coesione tattica rara in una stagione ancora in bilico. Il 3-0 finale, con parziali di 25-19, 25-21, 25-18, non è stato solo un successo sul punteggio, ma un’affermazione di valore che ha riscritto la posizione della squadra in classifica. Il match, disputato domenica 1 febbraio 2026, ha visto l’Omag conquistare i tre punti d’oro, fondamentali per uscire dalla zona di rischio e salire in terz’ultima posizione. Il risultato, frutto di un’azione di squadra perfetta, ha messo in luce non solo la qualità individuale delle giocatrici, ma anche la capacità di mantenere il controllo del gioco anche nei momenti più critici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

