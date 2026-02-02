Questa mattina, davanti alla corte d’Assise di Roma, Francis Kaufmann si presenta in aula cambiando nome e identità. Ora si fa chiamare Rexal Ford e si mostra irriconoscibile rispetto alle precedenti apparizioni. Il processo riguarda Villa Pamphili, e Kaufmann, che era stato chiamato a rispondere di alcune accuse, si presenta con un volto diverso, quasi un’altra persona. La scena sorprende tutti e lascia aperto il mistero sui motivi di questo cambio di identità.

“Mi chiamo Rexal Ford“, così Francis Kaufmann si presenta alla corte nel giorno della prima udienza sui fatti di villa Pamphili, il polmone verde di Roma in cui nell’estate 2025 sono stati trovati i corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. In aula Kaufmann è arrivato con la testa rasata. “Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi“, ha detto poi l’imputato. Francis Kaufmann si presenta in aula come Rexal Ford Le risate e i discorsi senza senso La richiesta di una perizia psichiatrica La tragedia di Villa Pamphili Francis Kaufmann si presenta in aula come Rexal Ford Dentro La Notizia il 2 febbraio ha mostrato alcune immagini di Francis Kaufmann arrivato in aula, davanti alla Corte d’Assise di Roma, per la prima udienza del processo per la morte di Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann irriconoscibile in aula si presenta come "Rexal Ford" per il processo

Oggi Rexal Ford, conosciuto come Kaufmann, si è presentato in aula per rispondere dell’omicidio avvenuto a Villa Pamphili.

Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili.

