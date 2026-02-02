Villa Lodi Fé 50mila tulipani trasformano il parco in un giardino incantato

Questa mattina, a Riccione, ha aperto ufficialmente il parco di Villa Lodi Fé, che da oggi fino al 12 aprile ospita l’evento “Il Parco dei Tulipani”. Tra 50mila fiori colorati, il giardino si trasforma in un vero e proprio angolo d’Olanda, attirando visitatori da tutta la zona. La manifestazione sta già attirando molte persone, che passeggiano tra i filari di tulipani e scattano foto per ricordare questa visita speciale.

Dal 28 marzo al 12 aprile il giardino di Villa Lodi Fé si trasforma in un angolo d'Olanda nel cuore della città di Riccione con "Il Parco dei Tulipani". Un'iniziativa a cura de Il Giardino dei Colori che porterà oltre 50mila tulipani di più di 30 negli spazi del parco, creando un vero e proprio arcobaleno floreale per celebrare la primavera e la Pasqua all'aperto. L'evento, aperto a visitatori di tutte le età, combina infatti la bellezza della natura con le tradizioni pasquali.

