Vigodarzere stanzia 10 mila euro per il riscaldamento delle famiglie fragili

Il Comune di Vigodarzere ha deciso di mettere a disposizione 10 mila euro per aiutare le famiglie più fragili a riscaldarsi. Con l’arrivo dell’inverno, molti nuclei familiari faticano a pagare le bollette del gas e dell’energia. Per questo, l’amministrazione ha scelto di intervenire subito, destinando risorse proprie per sostenere chi ha più bisogno. La misura mira a dare un sollievo concreto alle famiglie in difficoltà, in un momento in cui i costi energetici continuano a salire.

Contributi assegnati a 27 nuclei dopo il bando autunnale. Per la prima volta ammesso anche l'acquisto di pellet. Il Comune valuta nuovi interventi contro i rincari Nel pieno della stagione invernale il Comune di Vigodarzere mette in campo risorse proprie per sostenere le famiglie più fragili alle prese con l'aumento dei costi energetici. Nel corso di gennaio sono stati erogati contributi economici destinati al pagamento delle spese di riscaldamento domestico, sulla base del bando pubblicato il 28 ottobre 2025 e scaduto il 27 novembre. L'intervento ha riguardato complessivamente 27 nuclei familiari, per uno stanziamento totale di 10.

