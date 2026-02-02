Vigili del fuoco di Nuoro | Salvatore Corrao è il nuovo comandante

A Nuoro, i Vigili del fuoco cambiano volto. Il 2 febbraio, Salvatore Corrao è diventato ufficialmente il nuovo comandante provinciale. La cerimonia si è svolta al comando di Nuoro, segnando l’inizio di una nuova fase per i pompieri sardi.

A Nuoro è iniziato un nuovo capitolo per i Vigili del fuoco. Il 2 febbraio 2026, nell’ambito di una cerimonia ufficiale tenutasi presso il comando provinciale, Salvatore Corrao ha assunto ufficialmente la carica di comandante provinciale dei vigili del fuoco della Sardegna. L’evento, presieduto dal direttore regionale Nicola Micele, ha segnato il passaggio di consegne in un momento di crescente attenzione verso la sicurezza pubblica e la gestione delle emergenze in un territorio spesso colpito da eventi naturali. Corrao, ingegnere chimico palermitano nato nel 1977, entra nel ruolo dopo vent’anni di servizio all’interno del Corpo nazionale, maturati in posizioni di crescente responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

