Vigile del fuoco da pochi mesi a Trieste | addio a Carlo Notari vittima di una valanga a Casera Razzo

Questa mattina a Trieste è arrivata la tragica notizia della morte di Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni ucciso da una valanga a Casera Razzo. Notari, che aveva iniziato da pochi mesi il suo servizio, stava lavorando in montagna quando è stato travolto dalla neve. La sua scomparsa ha sconvolto l’intera squadra dei pompieri e la comunità locale.

Si chiamava Carlo Notari, aveva 29 anni ed era da qualche mese in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco di Trieste. E' lui la vittima della valanga staccatasi nella zona di Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia GIulia e il Veneto. A diffondere la notizia sono stati i vigili del fuoco giuliani, con una nota pubblicata nella tarda serata di ieri 1 febbraio. “Con profondo dolore confermiamo che l’escursionista deceduto, travolto dalla valanga a Casera Razzo, era un giovane di Bologna, in servizio da pochi mesi presso il Comando dei vigili del fuoco di Trieste: il vigile del fuoco Carlo Notari, di 29 anni appena compiuti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Carlo Notari

Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carlo Notari

Argomenti discussi: Concorso Vigili del Fuoco 2026: in uscita bando da 400 posti per diplomati; Il valore di chi salva vite: i Vigili del Fuoco protagonisti del nuovo episodio di Giorno di prova di Gabriele Vagnato; Va in pensione il vigile del fuoco Franco Trigatti, 40 anni di servizio tra terremoti e alluvioni; Intervento recupero cavalli a Niscemi, parla un vigile del fuoco.

Valanghe in Friuli, la vittima era un Vigile del fuocoL'escursionista deceduto ieri, travolto dalla valanga a Casera Razzo (Udine), era un giovane di Bologna, in servizio da pochi mesi al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. (ANSA) ... ansa.it

Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina»UDINE - Per ore hanno lavorato senza tregua, scandagliando un'area vasta e complessa, tra accumuli instabili e più fronti di valanga. La speranza di trovare lo scialpinista ancora ... ilgazzettino.it

, ´ Carlo Notari aveva appena 29 anni e una vita ancora da scrivere. Originario di Bologna, aveva indossato la divisa da poco più di quattro mesi, giura - facebook.com facebook