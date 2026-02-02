VIDEO | Smantellata dalla polizia una piazza di spaccio a San Cristoforo | due arresti

La polizia ha fatto irruzione in uno stabile nel quartiere San Cristoforo e ha smantellato una piazza di spaccio. Due uomini, di 22 e 32 anni, entrambi di Catania, sono stati arrestati durante il blitz. La scena si è svolta questa mattina, con agenti che hanno circondato l’edificio e fatto irruzione. È il secondo intervento in poche settimane nello stesso quartiere. La polizia prosegue le indagini per capire se ci siano altri coinvolti.

Durante il blitz, effettuato dagli agenti della squadra volanti, i pusher hanno tentato di barricarsi all'interno di uno stabile dotato di portone in ferro e di sofisticato sistema di videosorveglianza La polizia ha condotto un blitz in uno stabile del quartiere San Cristoforo, smantellando una piazza di spaccio gestita da due uomini di 22 e 32 anni, entrambi di Catania. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della squadra volanti della questura di Catania, dopo che i pusher avevano tentato di eludere i controlli barricandosi all'interno dell’edificio. Lo stabile era dotato di un robusto portone in ferro e di un sofisticato sistema di videosorveglianza, installato per eludere eventuali interventi delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su San Cristoforo Polizia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Cristoforo Polizia

Argomenti discussi: Banda dello spaccio smantellata: tre arresti e sei indagati. Le perquisizioni della polizia e i pusher intercettati VIDEO; Napoli, smantellata piazza di droga a Scampia: il video dello spaccio; Napoli, smantellata la piazza della droga a Scampia: il video dello spaccio; VIDEO\ Scampia, smantellata una piazza di spaccio.

Banda dello spaccio smantellata: tre arresti e sei indagati. Le perquisizioni della polizia e i pusher intercettati VIDEOVERONA - Non solo avevano messo in piedi una fiorente attività di smercio di droga tra Verona e i comuni limitrofi, ma per assicurarsi il predominio sulle piazze di spaccio ... ilgazzettino.it

VIDEO\ Scampia, smantellata una piazza di spaccioVentottoto arresti in una maxi-operazione antidroga della Polizia coordinata dalla DDA della Procura partenopea. Nei filmati lo smercio di stupefacenti ... rainews.it

Il Cimento del Naviglio (foto andrea cherchi) Milano, 1 febbraio 2026 - Immagini ed emozioni del Cimento del Naviglio organizzato dalla Canottieri San Cristoforo di Milano. - facebook.com facebook