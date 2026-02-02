VIDEO | Oltre un chilometro di ferrovia danneggiato dal ciclone lavori conclusi il 6 marzo | Mai affrontata un' emergenza simile

Gli operai hanno concluso i lavori di riparazione lungo la ferrovia tra Messina e Catania dopo il passaggio del ciclone Harry. Oltre un chilometro di binari sono stati danneggiati e ora sono stati sistemati. È stata un’emergenza senza precedenti per la zona. L’immagine del binario sospeso a Itala ha fatto il giro del web, diventando il simbolo dei danni causati dal maltempo. La ferrovia ha ripreso a funzionare, ma le difficoltà sono state molte e le squadre di lavoro hanno dovuto affrontare situ

Binari sospesi, cedimenti e detriti lungo la Messina-Catania dopo la violenta mareggiata del mese scorso. Il sopralluogo in uno dei cantieri di Rfi che lavora con più di 50 tecnici per ripristinare la linea. Il punto della direttrice Concettina Vitellaro L'immagine di quel binario sospeso a Itala, divenuta ormai virale, è il simbolo dei danni causati dal ciclone Harry lungo la ferrovia Messina-Catania. "Un evento così devastante non si era mai verificato", ammette Concettina Vitellaro, direttrice della Direzione Operativa Infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana, durante il sopralluogo in uno dei punti più critici.

