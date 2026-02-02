VIDEO | Montagna di fango travolge la Strada Provinciale 157 | traffico sospeso tra Longi e Frazzanò

Una grande massa di fango si è staccata nella notte, travolgendo la Strada Provinciale 157 tra Longi e Frazzanò. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, creando disagi per chi si sposta nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i lavori per rimuovere il materiale sono già iniziati. La protezione civile monitora la situazione, mentre le autorità cercano di capire l’entità dei danni.

Al km 17 il materiale franoso blocca il traffico, Protezione Civile e Città Metropolitana di Messina al lavoro per ripristinare la viabilità Una frana di notevoli dimensioni ha interessato nella notte la Strada Provinciale 157 “Tortoriciana” nel comune di Longi. Il movimento di terra ha riversato fango e detriti lungo la carreggiata, in particolare all’altezza del kilometro 17, rendendo impossibile la circolazione. Al momento, il transito nel tratto tra Longi e Frazzanò è interdetto, con deviazioni consigliate agli automobilisti. La cittadinanza è stata aggiornata tramite il profilo Facebook ufficiale del Comune, con informazioni sugli sviluppi e sulle misure di sicurezza adottate.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un incidente atmosferico ha causato uno smottamento sulla provinciale 12, con fango e alberi che ostruiscono la carreggiata.

