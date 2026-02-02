VIDEO | Incidente di un escursionista nella Forra di Prodo | complesso recupero dei soccorritori per consegnarlo all' elisoccorso

Un escursionista è rimasto ferito nella Forra di Prodo, in provincia di Terni. I soccorritori sono intervenuti subito, affrontando un intervento complesso tra le rocce e i percorsi ripidi. Alla fine, sono riusciti a stabilizzarlo e a consegnarlo all’elisoccorso, che lo ha trasportato in ospedale. La giornata si è conclusa con un’operazione lunga e faticosa, ma necessaria per salvare la vita all’uomo.

Un grave incidente in una gola dell'Orvietano ha visto protagonisti nella giornata di domenica - 1° febbraio - sia il team sanitario dell'elisoccorso umbro sia gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico, i quali sono entrati in servizio per soccorrere un uomo, amante dei percorsi di montagna, che si era ferito e non poteva proseguire il suo cammino. L'incidente è avvenuto nella Forra di Prodo, piccolo borgo medievale nel Comune di Orvieto. Le squadre del Sasu, composte da tecnici specializzati nel soccorso in forra e da personale medico e sanitario, una volta raggiunto il paziente hanno prestato le prime cure, provvedendo all’immobilizzazione su barella speciale adatta per il trasporto lungo tratti caratterizzati da salti di roccia e cascate.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Un escursionista è rimasto ferito in una forra e ora i soccorritori stanno facendo fatica a portarlo in salvo.

Un escursionista è stato tratto in salvo ieri pomeriggio nella Forra di Prodo, in Umbria.

