A Mercogliano, nella chiesa di San Gugliemo, si è tenuta una Candelora speciale. Mamma Schiovona è stata portata tra i fedeli, in un momento che ha attirato molte persone. La decisione di Don Vitaliano Della Sala di far scendere il ritratto di Mamma Schiovona nasce per permettere ai fedeli di partecipare, anche se il Santuario di Montevergine rimane chiuso a causa della frana. La cerimonia ha visto la figura religiosa spostarsi tra i devoti, creando un momento di vicinanza e fede, nonostante le difficoltà

Tempo di lettura: 2 minuti Una Candelora diversa. Una Candelora a valle di Montevergine, a Mercogliano, dove nella Chiesa di San Gugliemo viene accolto il ritratto di Mamma Schiavona, così come fortemente voluto da Don Vitaliano Della Sala per permettere ai fedeli di ritrovarsi nel giorno del 2 febbraio, nonostante il Santuario di Montevergine è inibito a causa della frana dei mesi scorsi. E quest’anno la Candelora ha vissuto un’assenza che si è fatta sentire. La tradizionale salita al Santuario, cuore simbolico e fisico di una delle feste più identitarie dell’Irpinia, non si è tenuta. Niente pellegrinaggio, niente folla colorata ad avvolgere il monte, niente canti che si arrampicano tra i tornanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/FOTO Candelora, Mamma Schiovona “scende” tra i fedeli

Approfondimenti su Montevergine

Il 2 febbraio 2026, a causa di una frana che ha bloccato la strada provinciale, la tradizionale processione della Candelora al Santuario di Montevergine non si svolgerà come negli anni passati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Noi che amiamo Nola. . Candelora 2 Febbraio 2023 a Montevergine Canto a "Mamma Schiavona " MAMMA SCHIAVONA alle persone che piacciono a me, umili e sincere, quelle che affrontano questo meraviglioso viaggio che è la vita con leggerezza e resp - facebook.com facebook