VIDEO| Calabria in ginocchio dopo il maltempo Tajani | Da Simest a disposizione 300 milioni per le tre regioni

Il maltempo ha causato danni pesanti in Calabria. I volontari e le autorità sono impegnati a fronteggiare l’emergenza. Tajani è arrivato a Reggio e ha incontrato il presidente Occhiuto. Durante la visita, ha annunciato che Simest mette a disposizione 300 milioni di euro per aiutare le tre regioni colpite. La situazione resta difficile, ma le promesse di aiuto arrivano per cercare di risollevare la zona.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Reggio e ha incontrato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Palazzo Campanella. La Calabria è la seconda tappa della "missione di sistema a sostegno del tessuto produttivo" nelle regioni duramente colpite dal maltempo e dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Simest - ha aggiunto Tajani - mette a disposizione per questo disastro 300 milioni per le tre regioni, poi ci sarà un intervento di Ice, Sace darà delle garanzie, poi Cdp farà altri interventi. Abbiamo anche dato vita a un numero di emergenza del ministero degli Esteri che poi smisterà le richieste dei singoli imprenditori".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Calabria Maltempo

La Sicilia sta affrontando giorni difficili dopo il nubifragio che ha causato danni ingenti.

Dopo il maltempo che ha devastato la Sicilia, Tajani è arrivato a Palermo per parlare delle misure di aiuto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calabria Maltempo

Argomenti discussi: Maltempo, Sicilia, Calabria e Sardegna in ginocchio: Rialzarsi in fretta; Maltempo in Calabria, la Cisal: Lavoratori in ginocchio, non siano lasciati soli; Ciclone Harry, la Calabria ionica in ginocchio tra danni milionari e territori devastati: focus a Dentro la Notizia · LaC News24; Ciclone Harry a Reggio e imprenditori in ginocchio, appena possibile riempiamo i locali della costa ionica!.

VIDEO| Calabria in ginocchio dopo il maltempo, Tajani: Da Simest a disposizione 300 milioni per le tre regioniIl vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Reggio e ha incontrato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Palazzo Campanella. reggiotoday.it

Mareggiate estreme in Calabria: Catanzaro Lido è in ginocchio, onde altissime travolgono il centro abitatoÈ stata una notte lunga e drammatica per la Calabria, duramente colpita dal passaggio del ciclone Harry. Violente mareggiate e piogge intense hanno interessato soprattutto i settori ionici della regio ... inmeteo.net

Attesa per la visita in Calabria del ministro degli Esteri e vicepremier: "Un segnale di attenzione del governo verso i territori in ginocchio dopo la furia del ciclone Harry" - facebook.com facebook