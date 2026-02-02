VIDEO | Articolato carico di sabbia si ribalta sulla statale 115 disagi dopo l' incidente

Un camion carico di sabbia si è ribaltato ieri sulla statale 115 a Porto Empedocle. L’incidente ha provocato disagi al traffico e coinvolto anche due auto che si trovavano sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno sembra aver riportato ferite gravi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano rimosse le attrezzature e si ripuliva la carreggiata.

