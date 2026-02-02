VIDEO | Articolato carico di sabbia si ribalta sulla statale 115 disagi dopo l' incidente
Un camion carico di sabbia si è ribaltato ieri sulla statale 115 a Porto Empedocle. L’incidente ha provocato disagi al traffico e coinvolto anche due auto che si trovavano sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno sembra aver riportato ferite gravi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano rimosse le attrezzature e si ripuliva la carreggiata.
Incidente a Porto Empedocle: camion si ribalta sulla statale 115, coinvolte anche due macchine Porto Empedocle, camion si ribalta lungo la statale 115.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Porto Empedocle Statale115
Incidente sulla statale 115, auto si ribalta: un uomo finisce in ospedale
Incidente a Porto Empedocle: camion si ribalta sulla statale 115, ci sono dei feriti
Questa mattina si è verificato un incidente sulla statale 115 a Porto Empedocle.
Ultime notizie su Porto Empedocle Statale115
Argomenti discussi: Controlli straordinari a Catania: scoperti allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica, sequestri di droga e sanzioni ad automobilisti CLICCA PER IL VIDEO; Trapani, arresti e sequestri per riciclaggio, droga e corruzione; IL VIDEO | Corriere della droga arrestato con 23 chili di cocaina; Frana di Niscemi, la Procura di Gela avvia l’inchiesta.
Pubblica un video di minacce con il fucile carico: la Polizia individua il pregiudicatoLa Questura di Brescia ha individuato e denunciato il soggetto reo di aver prodotto e diffuso un video minatorio nei confronti di alcuni conoscenti. Il 40enne bresciano nella riproduzione mostrava un ... brescia.corriere.it
Camion carico di bovini si ribalta in un campo, l'intervento dei pompieri e il luogo dell'incidente VIDEOBARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Il rimorchio di un camion carico di bovini si è ribaltato finendo in un campo nella tarda mattinata di oggi (martedì 29 aprile) in via Montruglio nelle campagne di ... ilgazzettino.it
La Zoomlion ZA20J è una piattaforma a braccio articolato diesel progettata per offrire eccellente altezza di lavoro, stabilità e precisione operativa Caratteristiche chiave: Sistema di controllo pressione multipla per maggiore stabilità Sensore di carico per facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.