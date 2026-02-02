In un quartiere di periferia, i residenti si sentono sempre più infastiditi dai rumori e dalle minacce che arrivano dai vicini. Anche un semplice rumore domestico, come una caduta, scatena insulti e aggressioni verbali, spesso a qualsiasi ora del giorno. La situazione è diventata insostenibile, e molti chiedono interventi immediati.

Ogni minimo rumore è un pretesto per insulti e aggressioni verbali. Anche quelli più banali, legati alla quotidianità domestica (come la caduta di un oggetto) e in orari non certo tardi. Insomma, da un paio di anni a questa parte, qualsiasi tipo di movimento all’interno della propria abitazione sarebbe diventato un incubo per una quarantenne ferrarese residente con i figli minori in un condominio in una frazione della città. Una situazione che la donna ha cristallizzato in una serie di denunce presentate ai carabinieri ai danni dei propri vicini di casa, verso i quali chiede di procedere per i reati di minacce e stalking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vicini infastiditi dai rumori, minacce e insulti"

Approfondimenti su Vicini Insulti

Dopo dieci anni di contenzioso, la Chiesa della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù è stata condannata a risarcire i vicini con 45.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vicini Insulti

Argomenti discussi: Vicini infastiditi dai rumori, minacce e insulti.

Vicini infastiditi dai rumori, minacce e insultiOgni minimo rumore è un pretesto per insulti e aggressioni verbali. Anche quelli più banali, legati alla quotidianità domestica ... ilrestodelcarlino.it

Infastiditi dai rumori, spaventavano i bimbi dell’asilo con il cane e getti d’acqua: a processo per stalkingUna storia che va avanti da 3 anni e che coinvolge 35 bambini di un asilo nido. A Quinto, in provincia di Treviso, è partito il processo ai danni di una coppia di 55enni, accusata di aver provato ogni ... fanpage.it

Cerco un avvocato che offra gratuito patrocinio per controversie con vicini infastiditi dalla presenza di animali domestici. - facebook.com facebook