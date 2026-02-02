Viaggio nel Paese degli interessi particolari

Stefano Tamburini, giornalista con una lunga carriera alle spalle, racconta la sua esperienza nel mondo dell’informazione. Ha diretto diversi giornali locali, tra cui il quotidiano abruzzese Il Centro, che ha guidato dal 1992, proprio all’inizio di Tangentopoli. Ora, con anni di lavoro alle spalle, si mette in viaggio tra gli interessi e le dinamiche di un settore spesso influenzato da logiche diverse da quelle giornalistiche.

Stefano Tamburini è un giornalista. Ha diretto molti giornali locali, a partire dal quotidiano abruzzese Il Centro dove arrivò nel 1992, alla vigilia di Tangentopoli, e si trovò a seguire l’arresto dell’intera giunta regionale. Presidente e assessori furono indagati per aver assegnato dei fondi europei a un passo dalla scadenza dei termini, non sulla base della validità dei progetti presentati ma della «loro capacità di creare consenso o di consolidare quello esistente», con un metodo clientelare, in base alle appartenenze ai partiti e alle loro correnti interne. PARTE DA QUI L’Italia dei favori (Il Foglio Letterario edizioni, pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Viaggio nel Paese degli interessi particolari Approfondimenti su Stefano Tamburini Un viaggio con Beppe Convertini nel cuore del Paese Femminicidio di Federica Torzullo, il figlio è tornato a scuola: viaggio nel paese spezzato dal dolore Questa mattina il figlio di Federica Torzullo e Carlo Carlomagno è tornato in classe. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. 7 Morning Habits That Will Change Your LIFE Instantly Ultime notizie su Stefano Tamburini Argomenti discussi: I libri imperdibili del mese di gennaio: oltre 30 nuove uscite tra romanzi, gialli e saggi; Femminicidio di Federica Torzullo, il figlio è tornato a scuola: viaggio nel paese spezzato dal dolore; Viaggio nell’Ottocento di Emanuele Luzzati: incontro al CremCafe di Palazzo Ducale; Beli, cos'è, come funziona, come iscriversi. Un viaggio nelle opportunità degli Italiani nel MondoUna comunità globale che unisce passato e futuro, mantenendo viva l’identità e la passione del nostro Paese. Nel contesto attuale, gli italiani all’estero si rivelano essere una straordinaria risorsa ... panorama.it Viaggio nel Giappone degli Yokai (i mostri della tradizione)Alla fine dell’Ottocento se n’era innamorato l’inglese Lafcadio Hearn, che da Tokyo ne favoleggiava all’Occidente (i suoi Racconti del folklore giapponese sono stati da poco ripubblicati da Bur ... iodonna.it Un viaggio nel borgo di #Pietrelcina nel cuore del #Sannio. Il paese natale di Padre Pio in tutta la sua bellezza - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.