Viabilità nel Sebino | avanti con la variante della Statale 469 Si torna a parlare della ferrovia da Sarnico

La viabilità nel Sebino si sblocca con l’avvio dei lavori sulla variante della Statale 469, che dovrebbe alleggerire il traffico quotidiano di circa 50 mila veicoli. Intanto, si torna a parlare anche della ferrovia da Sarnico, una soluzione che potrebbe migliorare i collegamenti e ridurre la congestione sulle strade. I pendolari e i turisti attendono con speranza queste novità.

Sarnico. Sulla Statale 469 ogni giorno viaggiano, in media, 50 mila veicoli. Migliaia di pendolari, ma anche molti turisti – italiani e stranieri – che arrivano nel Basso Sebino per ammirare le bellezze del Lago d’Iseo. Un territorio che da tempo, tanto da averne perso il ricordo, attende una nuova viabilità. Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio i rappresentanti di Regione Lombardia, delle Province di Bergamo e Brescia, degli enti locali e dei Comuni interessati hanno partecipato a una riunione romana con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per proseguire con la pianificazione della bretella stradale tra Capriolo e Sarnico, una variante della Statale 469 considerata strategica per la mobilità nel Basso Sebino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

