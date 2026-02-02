Viabilità il sindaco | Con Anas rapporti sempre complicati dia garanzie sul via dei lavori a Santa Giustina

Il sindaco di Rimini chiede chiarimenti a Anas sulla strada. La città aspetta da mesi l’avvio dei lavori per la nuova circonvallazione di Santa Giustina. La scorsa settimana, il settore lavori pubblici del Comune ha inviato una pec ufficiale all’ente stradale, chiedendo conferma dell’impegno preso a novembre 2025. Il Comune vuole sapere se il via ai lavori arriverà entro marzo, come promesso, ma i rapporti con Anas restano complicati. La situazione resta in bilico, e i cittadini attendono risposte chiare.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Che il tempo sia scaduto e non da oggi è evidente: ma quello di Santa Giustina non è l'unico caso" Il settore lavori pubblici del Comune di Rimini ha inviato la scorsa settimana ad Anas una pec ufficiale per chiedere conferma dell’impegno, preso a novembre 2025, circa l’avvio dei lavori per la Nuova Circonvallazione di Santa Giustina entro il mese di marzo. “Che il tempo sia scaduto e non da oggi è evidente - sostiene il sindaco Jamil Sadegholvaad - l’intervento prima doveva cominciare a primavera 2025, poi ad agosto 2025, quindi autunno 2025. Di rinvio in rinvio, motivato anche da avvicendamenti dirigenziali interni ad Anas, si arriva a marzo 2026.🔗 Leggi su Riminitoday.it

