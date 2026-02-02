Via Maqueda identificato e rimpatriato un tunisino | Era vicino ai terroristi operanti nel Maghreb

La polizia ha catturato un tunisino a Palermo. Era stato identificato come vicino ai terroristi del Maghreb e considerato sospetto per la sua adesione all’ideologia salafita. Sulla sua testa pendeva una segnalazione ufficiale, e gli agenti lo hanno rimpatriato dopo averlo fermato lungo via Maqueda.

Un 42enne è stato bloccato mentre passeggiava in centro storico. Da un controllo sulla banca dati interforze è emersa una segnalazione sulla sua presunta "adesione all’ideologia islamista salafita". Dopo una tappa al Cpr di Caltanissetta, l'uomo è stato riaccompagnato nel suo Paese Sulla sua testa pendeva una segnalazione in relazione alla sua “adesione all’ideologia islamista salafita” nonché alla sua “vicinanza alle organizzazioni terroristiche operanti nell’area del Maghreb”. La polizia ha rintracciato nel centro storico del capoluogo, più precisamente in via Maqueda, un tunisino di 42 anni che, al termine dei controlli, risultava irregolare sul territorio italiano.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Via Maqueda Altro schiaffo delle toghe: "Shahin non pericoloso". Ma era vicino ai terroristi Mohamad Shahin, imam di Torino e soggetto a un decreto di espulsione del Viminale, torna sulle cronache dopo la conferma della Corte di appello di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di allontanamento immediato. Fondi ai terroristi, indagato anche l'uomo di Hamas vicino ai Cinque Stelle Tra gli indagati nell’ambito delle indagini sulla presenza di figure legate a Hamas in Italia, spicca il nome di Sulaiman Hijazi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Via Maqueda con la pioggia ( 1 febbraio 2026) facebook “ : ´” A trentacinque anni dalla lettera al “Caro estorsore” di Libero Grassi Domani, sabato 10 gennaio, alle 10:30 Aula Borsellino (via Maqueda, 324) unipa.it/Le-estorsioni-… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.