Via Ferrucci iniziati i lavori di ripristino del marciapiede

Questa mattina sono partiti i lavori di riparazione del marciapiede in via Ferrucci, proprio davanti alla scuola Pascoli a Ancona. Gli operai stanno sistemando le parti danneggiate per rendere di nuovo agibile il percorso pedonale. I residenti e i genitori degli studenti sperano che il cantiere finisca in tempi rapidi, così da eliminare i rischi per chi attraversa quella zona ogni giorno.

Il problema era stato più volte segnalato in Consiglio comunale da Maria Grazia De Angelis (FdI), mentre pochi giorni fa se ne era interessato anche Edoardo Carboni (Pd) ANCONA – Sono iniziati i lavori di ripristino del marciapiede di via Ferrucci, davanti alla scuola Pascoli. A darne notizia è la consigliera di Fratelli D’Italia Maria Grazia De Angelis che sul tema ha effettuato nel corso degli anni ben tre interrogazioni urgenti, due risalenti addirittura all’amministrazione Mancinelli. «Buongiorno – scrive sul proprio profilo Facebook – dopo tre mie interrogazioni, di cui due nella precedente consiliatura Mancinelli, seguita in coda da pochi giorni da un'interrogazione della minoranza (Edardo Carboni del Partito Democratico, ndr) la nostra amministrazione sta ripristinando il marciapiede di via Ferrucci, davanti alla Scuola Pascoli.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Via Ferrucci A Pantano iniziati lavori al marciapiede Sono iniziati i lavori di rifacimento del marciapiede in via Fratelli Bandiera a Pantano. Crotone iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Crotone, proseguendo senza interruzioni in diverse zone della città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Via Ferrucci Argomenti discussi: Novara, sono iniziati i lavori all'ex Caserma Cavalli: cantiere da 22 milioni; Al via i lavori di riqualificazione dell’ex Caserma Cavalli a Novara. Il maxi-pattugliamento - 80 le persone identificate - ha interessato alcune zone calde per segnalazioni di degrado e indicurezza: stazione centrale e Serraglio, viale Vittorio Veneto e strade limitrofe, via Ferrucci, via Baldinucci, piazza Ciardi, via Pomeria, il quar facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.