vertice urgente a palazzo chigi sulle misure di prevenzione nazionale

Questa mattina il governo italiano ha deciso di convocare un vertice urgente a Palazzo Chigi. La riunione arriva in fretta, dopo gli scontri violenti avvenuti a Torino durante un corteo in solidarietà con il centro sociale Askatasuna. Le immagini di guerriglia e le notizie di feriti hanno spinto le autorità a prendere subito provvedimenti. La priorità è mettere in sicurezza la città e valutare le misure di prevenzione per evitare altri incidenti simili.

Il governo italiano ha convocato un vertice urgente a Palazzo Chigi in risposta agli scontri violenti che hanno sconvolto Torino durante un corteo in sostegno al centro sociale Askatasuna. L’episodio, caratterizzato da attacchi con bombe carta, lanciafiamme e l’incendio di una camionetta della Polizia, ha provocato 11 feriti e una decina di fermi. L’azione ha messo in luce gravi debolezze nel controllo dell’ordine pubblico e ha spinto il governo a rilanciare con urgenza un pacchetto di misure di prevenzione e sicurezza. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è chiamato a riferire in Aula martedì 3 febbraio, su richiesta dei capigruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, che hanno sollecitato un’azione rapida da parte del Parlamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un incontro urgente tra i vertici del governo.

