Vertice sicurezza Meloni a PChigi

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, dove ha convocato una riunione sulla sicurezza. Al centro del vertice ci sono le minacce all’ordine pubblico e le nuove norme del decreto sicurezza, che sono state annunciate ieri sui social. Meloni ha intenzione di valutare le misure da adottare per rispondere alle tensioni di questi giorni.

11.35 La premier Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, dove presiede la "riunione per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e valutare le nuove norme del decreto sicurezza", annunciata ieri sui social. Alla riunione, convocata dopo gli scontri a Torino durante la manifestazione pro-Askatasuna,partecipano i vice Salvini e (collegato da Palermo) Tajani e i ministri di Interno Piantedosi, Giustizia Nordio e Difesa Crosetto, con i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Presenti vertici Forze dell'ordine.

