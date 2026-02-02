I Trentini detenuti in Venezuela raccontano condizioni dure e pesanti. “Verso gennaio dell’anno scorso il direttore del carcere ci ha detto chiaramente che eravamo delle pedine di scambio”, spiegano. La loro esperienza è fatta di prigionia lunga e condizioni di detenzione che definiscono insostenibili.

“Verso gennaio dell’anno scorso, senza tanti giri di parole, il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio. L’ha detto a tre detenuti, altri tre stranieri, due spagnoli e un ceco, che ce l’hanno riferito”. Lo ha detto Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela per oltre un anno e liberato lo scorso 12 gennaio, ospite a ‘Che tempo che fa’. “Quando ci siamo resi conto che non c’era stata la convalida dell’arresto e che tantissimi stranieri, eravamo quasi 92, messi negli stessi padiglioni e tutti avevano delle storie simili”, ha raccontato. “Più che altro si prova diciamo stupore e disperazione perché non sai per cosa verrai scambiato, quando verrai scambiato, se la trattativa funzionerà, se ci vorrà molto tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, Trentini: "Eravamo pedine di scambio, condizioni prigionia molto dure"

Alberto Trentini ha raccontato a Fabio Fazio i 423 giorni passati nel carcere di El Rodeo, a Caracas.

Questa mattina, un detenuto Trentini ha raccontato che già a gennaio dello scorso anno il direttore del carcere in Venezuela aveva detto ad altri stranieri che erano solo pedine di scambio.

