Venezuela says interim president met with US envoy

Questa mattina, il governo venezuelano ha annunciato che l’attuale presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha incontrato un inviato degli Stati Uniti. L’incontro si è svolto in modo riservato e senza comunicati ufficiali, lasciando aperte diverse interpretazioni sulla natura di questa discussione. Per ora, nessuna delle parti ha confermato i dettagli e le ragioni dell’incontro.

Feb 2 (Reuters) - Venezuela's government said on Monday that interim President Delcy Rodriguez met with U.S. envoy Laura Dogu, as the two countries gradually resume bilateral relations broken in 2019. The government, in a post on Rodriguez's account on Telegram, said the meeting took place at the Miraflores presidential palace to discuss "the work agenda between the Bolivarian Republic of Venezuela and the United States." It gave no other details but included a photo of the two women. Dogu arrived in Caracas over the weekend and has already met with Venezuelan Foreign Minister Yvan Gil. Il governo, in un post sull'account di Rodriguez su Telegram, ha detto che l'incontro ha avuto luogo al palazzo presidenziale di Miraflores per discutere "l'agenda di lavoro tra la Repubblica Bolivariana del Venezuela e gli Stati Uniti".

