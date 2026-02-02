Il Napoli si prepara a rinforzarsi con un nuovo colpo di mercato, secondo quanto riferiscono dalle fonti Rai. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un trasferimento importante, mentre invece Di Lorenzo potrebbe fermarsi qualche giorno in più per un infortunio. La squadra lavora per consolidare la rosa in vista delle prossime sfide.

Dagli studi Rai arrivano conferme importanti sul mercato del Napoli. L’esperto di trattative Ciro Venerato ha infatti elogiato il lavoro del direttore sportivo azzurro per l’operazione ormai in dirittura d’arrivo, sottolineando la capacità del club di superare la concorrenza e chiudere un affare ritenuto di grande valore tecnico. Il nuovo rinforzo è attualmente impegnato nelle visite mediche a Villa Stuart e arriverà con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Un investimento mirato, che secondo Venerato potrà incidere subito sul rendimento della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Venerato: colpo Napoli in arrivo, stop breve per Di Lorenzo

Il Napoli riceve buone notizie riguardo le condizioni di Neres, che ha subito un infortunio di breve durata.

Il Napoli ha ricevuto un altro colpo pesante.

