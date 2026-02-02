Vedere da vicino la Fontana di Trevi da oggi costa 2 euro VIDEO

Da oggi visitare da vicino la Fontana di Trevi costa 2 euro. Roma ha deciso di mettere un biglietto d’ingresso per percorrere il percorso che permette di avvicinarsi alla fontana, che fino a ieri era accessibile senza costi. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra turisti e cittadini.

AGI - Pagare per godere della bellezza della Fontana di Trevi. Da oggi, a Roma, si pagano 2 euro, per percorrere un percorso appositamente allestito, che sarà permanente da ora in poi. Un percorso che porterà il turista vicino alla fontana voluta nel 1731 da Papa Clemente XII con lancio della monetina annesso. Il pagamento del ticket si può fare online ma anche sul luogo. Sarà gratis invece per i residenti di Roma e provincia - basta presentare la carta d'identità - e per chi possiede la carta Mic pur non essendo residente. Nel primo giorno della novità, che non a tutti piace, si vedono soprattutto turisti stranieri che pagano il biglietto per vedere la Fontana di Trevi il più vicino possibile.

