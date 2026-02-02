La sessione di gennaio si è conclusa senza grandi colpi per la Juventus. Varriale, attraverso i social, ha commentato che il mercato è stato “tutta fuffa” e ha spiegato perché l’attaccante cercato non è arrivato. La società ha incontrato ostacoli e difficoltà che hanno frenato le trattative, lasciando i tifosi con poche novità.

Varriale sui social ha analizzato il calciomercato invernale soffermandosi anche sulle difficoltà che ha avuto la Juve nell’arrivo dell’attaccante. Il panorama del calciomercato invernale 2026 giunge al termine tra polemiche e riflessioni amare sulla reale potenza di fuoco delle grandi del nostro campionato. Tra le voci più critiche si è alzata quella del noto giornalista Enrico Varriale, che attraverso i propri canali social ha tracciato un bilancio impietoso di questa sessione di gennaio, definendola priva di reale sostanza per la maggior parte delle contendenti al titolo. Secondo l’analisi di Varriale, il divario tra le ambizioni dei club e la realtà dei bilanci non è mai stato così evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Varriale sul calciomercato: «E’ stato un gennaio tutta fuffa. Attaccante Juve? Ecco perché non è arrivato»

A una settimana dalla chiusura del mercato di gennaio, Giorgio Chiellini commenta il possibile trasferimento di En-Nesyri al Juventus-Napoli.

