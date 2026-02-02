Vanessa Incontrada brilla per il gran finale di Zelig 30 ma non rinuncia a cravatta e camicia

Oggi si chiude la stagione di Zelig 30 e Vanessa Incontrada sale sul palco per l’ultima volta. La conduttrice ha deciso di cambiare look rispetto alle serate precedenti, scegliendo di indossare una cravatta e una camicia, un tocco più formale. Durante la serata, Vanessa ha brillato per la sua presenza, mantenendo il suo stile naturale e coinvolgendo il pubblico fino alla fine dello spettacolo.

