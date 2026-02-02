Modena batte Milano 3-0 nel derby di pallavolo al Palapanini. La squadra di casa si impone senza troppi problemi, mostrando una prestazione solida e ben organizzata. Milano fatica a reagire, e alla fine la vittoria è senza dubbio merito di Modena, che chiude il match con autorità.

Modena si impone con decisione su Milano nel derby della pallavolo maschile, chiudendo la partita con un netto 3-0 al Palapanini. La Valsa Group Modena, guidata da coach Giuliani, ha dimostrato una solidità difensiva e un’efficienza offensiva che hanno messo in difficoltà la formazione lombarda fin dal primo punto. Il match, disputato lunedì 2 febbraio 2026 davanti a 3.484 spettatori, è stato un’ulteriore conferma del ruolo di Modena come squadra da battere in casa, dove il Palapanini si conferma fortino inasprito. I gialloblù hanno iniziato con il piede giusto, costruendo il primo set con una serie di giocate precise: l’apertura del match è stata firmata da Davyskiba con una parallela vincente, mentre Porro ha sciolto il gioco con due ace consecutivi che hanno spalancato il vantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valsa Modena domina Allianz Milano con prestazione solida e coerente in casa.

Approfondimenti su Valsa Modena

Domani sera Modena conferma il suo ottimo momento battendo 3-0 Milano davanti al suo pubblico.

Nel 15° turno di Superlega, Sir Safety Conad Perugia ha superato Valsa Group Modena con il risultato di 3-1.

Ultime notizie su Valsa Modena

Argomenti discussi: Modena in casa è un rullo compressore: 3-0 anche contro Milano (e che percentuali!).

