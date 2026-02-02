Valeria Marini si schiera con Signorini e critica Medugno, accusandolo di aver cercato lo scandalo solo per ottenere più visibilità. La showgirl difende il conduttore e commenta le recenti tensioni nate all’interno della trasmissione, facendo capire che dietro alle polemiche ci sono motivi più legati al gossip che ai contenuti. La questione resta calda e apre un altro capitolo nella lunga saga del reality.

Valeria Marini è intervenuta sul caso Signorini e ha attaccato Medugno, dicendo di avere visto molti messaggi inviati al conduttore da chi cercava un provino per entrare al Grande Fratello e sostenendo che, quando la visibilità non è arrivata, “si è cercato lo scandalo”. Durante l’intervento sono arrivate anche precisazioni sulle chat. Valeria Marini difende Signorini e attacca Medugno durante “Non è la Tv” I messaggi per entrare al Grande Fratello Il contesto del caso Signorini Valeria Marini difende Signorini e attacca Medugno durante “Non è la Tv” Valeria Marini è intervenuta nel corso della puntata di Non è la Tv, podcast di Fanpage. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valeria Marini si schiera con Signorini e attacca Medugno, "si è cercato lo scandalo per mancata visibilità"

Approfondimenti su Grande Fratello Polemica

Alfonso Signorini, nel pieno di una fase difficile della sua carriera, decide di mantenere un atteggiamento equilibrato.

#Signorini-Non è la TV || Valeria Marini è intervenuta a

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Grande Fratello Polemica

Argomenti discussi: Valeria Marini, il racconto choc della mamma Gianna: Picchiata e incinta, l’ho salvata io.

Valeria Marini canta, Fiorello ride e la mamma della showgirl gli dà ragione(Adnkronos) - Valeria Marini canta, Fiorello ride e, Gianna Orrù, la mamma della showgirl, si schiera a La volta buona. Le performance canore di Valeria Marini diventano un segmento de La pennicanza, ... msn.com

Gianna Orrù gela Valeria Marini sul papà: Se dici questo non ci sto!/ Imbarazzo a La Volta BuonaGianna Orrù spiazza sull’ex marito a La Volta Buona, replica piccata ad una frase di Valeria Marini: Insegnamenti dei genitori…. ilsussidiario.net

Valeria Marini, stupenda! facebook