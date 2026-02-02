Valentino, a 93 anni, ha lasciato il mondo della moda. Un creativo che non si è limitato a disegnare vestiti, ma ha cambiato il modo di intendere il lusso, un vero pioniere tra arte e innovazione.

A 93 anni ha lasciato il mondo della moda un uomo che non si è limitato a disegnare abiti, ma ha ridefinito il linguaggio del lusso. Valentino Ludovico Clemente Garavani, fondatore della maison che porta il suo nome, è scomparso lasciando un’eredità che va ben oltre il colore rosso che ha reso iconico. La sua opera non è solo un catalogo di abiti memorabili, ma un sistema visivo che ha influenzato generazioni di designer, attrici, collezionisti e appassionati di arte. Nato nel 1932, ha costruito la sua leggenda a partire dal 1960, quando ha fondato la maison a Roma, trasformando la città in un crocevia della creatività internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valentino tra arte e innovazione: il suo dna creativo che ridefinisce la moda contemporanea

