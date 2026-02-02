Valditara non fa sconti ai ribelli | Maturità? Chi farà scena muta è fuori | GUARDA

Valditara mette in chiaro le regole per l'esame di maturità. Chi si rifiuta di parlare o fa scena muta viene escluso, perché il nuovo metodo punta a valutare non solo le conoscenze, ma anche l’autonomia e la responsabilità degli studenti. Il ministro non fa sconti e insiste sulla necessità di comportamenti maturi durante la prova orale.

Grazie alla riforma della maturità da quest'anno chi fa scena muta "è fuori perché è una questione di maturità e allora fare scena muta all'orale o rifiutarsi addirittura di sostenere l'orale non è coerente con il nuovo criterio che punta a valorizzare non soltanto le competenze e le conoscenze, ma anche a valutare quel grado di autonomia, di responsabilità e quindi di crescita personale che deve caratterizzare ogni studente”. A dirlo il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della visita all'Itsos Albe Steiner nel quartiere Corvetto di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Valditara avverte gli studenti: chi farà scena muta all’esame di maturità sarà escluso.

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara critica chi sceglie di non esprimersi durante l’orale della maturità, sottolineando l’importanza del merito e dell’impegno.

Il Ministro Valditara firma il decreto sulle materie: il 18 giugno scatta l'esame che cancella le "scorciatoie". Addio ai collegamenti forzati nel colloquio, bocciatura per chi boicotta le prove e sanzioni sui crediti per chi ha voti bassi in condotta. facebook