Valanghe in Friuli | muore travolto uno scialpinista

Questa mattina due valanghe hanno colpito le zone di Sella Nevea e Casera Razzo in Friuli. Un uomo è stato travolto e ha perso la vita, mentre altri escursionisti sono riusciti a mettersi in salvo. La neve sta creando problemi e ancora non si conoscono tutte le dinamiche dell’incidente.

Due valanghe colpiscono Sella Nevea e Casera Razzo: salvo un gruppo di escursionisti mentre un uomo perde la vita sotto. Due valanghe colpiscono Sella Nevea e Casera Razzo: salvo un gruppo di escursionisti mentre un uomo perde la vita sotto la slavina Due distinte valanghe hanno colpito il territorio del Friuli nel pomeriggio del primo febbraio. Il bilancio finale parla di una vittima accertata, un ferito lieve e quattro persone che sono riuscite fortunatamente a sfuggire alla furia della neve fresca. Il primo drammatico episodio si è verificato poco dopo le ore 14 nei pressi di Casera Razzo, una località situata proprio al confine tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Valanghe in Friuli: muore travolto uno scialpinista Approfondimenti su Valanghe Friuli Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque si salvano Due slavine si sono staccate nel primo pomeriggio a Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l'Austria. Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, uno scialpinista è morto e uno è rimasto ferito a Sella Nevea Due valanghe si sono staccate quasi nello stesso momento nelle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Friuli, cadute due valanghe: morto uno scialpinista Ultime notizie su Valanghe Friuli Argomenti discussi: Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque si salvano; Valanghe in Friuli: morto 29enne travolto a Casera Razzo; Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, 5 si salvano; Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, trovato corpo scialpinista. Valanghe in Friuli: muore travolto uno scialpinistaDue valanghe colpiscono Sella Nevea e Casera Razzo: salvo un gruppo di escursionisti mentre un uomo perde la vita sotto la slavina Due distinte valanghe hanno colpito il territorio del Friuli nel ... novella2000.it Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, trovato morto scialpinistaLa valanga è caduta all'incirca a 1.800 metri di quota, non lontano dal Col Merende e da Forcella Tragonia, sotto un rilievo di 1.930 metri, su un versante Nord, sopra Casera Tragonia. I soccorsi sono ... tg24.sky.it Aveva 29 anni Carlo Notari che appena sei mesi fa aveva giurato con i vigili del fuoco. La montagna era la sua passione e proprio lì, al confine tra Friuli e Veneto, due valanghe hanno spezzato la sua vita e i suoi sogno - facebook.com facebook #Valanghe #Friuli: conclusa in modo drammatico la complessa operazione di soccorso x.com

