Valanga a Pontresina | un morto e un ferito tra gli scialpinisti slovacchi

Una valanga si è staccata sabato pomeriggio in Alta Engadina, vicino a Pontresina, e ha coinvolto due scialpinisti slovacchi. Uno di loro è morto, l’altro è stato trasportato in ospedale con ferite serie. La zona è stata immediatamente chiusa, e i soccorritori stanno lavorando per recuperare eventuali altre persone coinvolte. La tragedia ha scosso la comunità locale e gli appassionati di sport invernali.

La tragedia in Val da Fain sabato scorso. La polizia cantonale dei Grigioni e la Rega indagano sulle cause dell'incidente Tragedia sabato 31 gennaio in Val da Fain, nei pressi del Muot Arduond, a Pontresina, in Alta Engadina. Una valanga ha travolto una parte di un gruppo slovacco di scialpinisti. L'incidente ha provocato la morte di un uomo di 53 anni e il ferimento di un compagno di escursione, che è riuscito a liberarsi autonomamente dalla neve e a essere trasportato in ospedale a Samedan. La segnalazione è arrivata poco dopo le 17:30 alla polizia cantonale dei Grigioni tramite la centrale Rega, allertata direttamente da un membro del gruppo di quattro persone.

