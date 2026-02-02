Uv danneggia il DNA ma nuova ricerca svela come ripararlo in modo naturale

I raggi ultravioletti danneggiano il DNA, ma una nuova ricerca ha scoperto come ripararlo in modo naturale. Gli scienziati hanno trovato un modo per aiutare le cellule a riparare i danni causati dai raggi UV, aprendo possibilità per migliorare la salute e la longevità delle cellule umane. La scoperta potrebbe anche portare a nuove strategie per proteggere l’ambiente e i materiali sensibili come i pannelli solari.

I raggi ultravioletti, spesso sottovalutati nel contesto delle celle solari, sono responsabili di un processo di degradazione chimica che compromette l'efficienza a lungo termine dei pannelli fotovoltaici in silicio. Una ricerca recente ha finalmente mappato in tempo reale i cambiamenti molecolari causati da questa esposizione, rivelando che il danno non è casuale, ma segue un percorso prevedibile e, soprattutto, riparabile. Il team di scienziati ha sviluppato una tecnica di monitoraggio non distruttivo che permette di osservare in diretta come i legami chimici all'interno delle celle si alterano sotto l'azione dei raggi UV, senza doverle smontare o danneggiarle.

