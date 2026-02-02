Urla minacce e frasi umilianti in classe | chiesti cinque anni di carcere per un' insegnante

L’insegnante di una scuola elementare rischia cinque anni di carcere. Durante le lezioni, avrebbe urlato, minacciato e offeso gli alunni, alcuni con disabilità. Le accuse sono gravi e hanno portato alla richiesta di una pena severa. La vicenda sta facendo molto discutere tra genitori e educatori.

Urla, minacce, offese e comportamenti ritenuti umilianti nei confronti di alunni di scuola elementare, alcuni dei quali con disabilità. Per questi fatti il pubblico ministero di Rimini, Davide Ercolani, ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione nei confronti di un'insegnante di sostegno di 49 anni, originaria di Caserta, accusata di maltrattamenti ai danni degli studenti di quattro classi di un istituto scolastico della città romagnola. A riportare la notizia è CasertaNews. La richiesta di pena è stata avanzata nel corso del processo davanti al collegio penale. La donna non si è mai presentata in aula durante il dibattimento.

