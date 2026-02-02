Un uomo di 37 anni, in servizio come guardia giurata, ha sparato alla moglie durante un litigio nella frazione di Sant’Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite serie. La polizia sta indagando sul motivo della lite e sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo di 37 anni, in servizio come guardia giurata, ha ferito gravemente la moglie durante un’alterco avvenuto nella frazione di Sant’Arcangelo Trimonte, nel territorio di Benevento. L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 2 febbraio 2026, quando l’uomo avrebbe esploso più colpi con un fucile, causando ferite gravi alla donna, 45 anni, colpita al fianco e a una spalla. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante lo stato critico, ha trovato la forza di chiamare la sorella dopo essere stata colpita, segnalando l’emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo in servizio con arma regolamentare ferisce gravemente la moglie in provincia di Benevento

Questa mattina a Paduli, in contrada Femmina Arsa, si è rischiato il peggio.

Un uomo è stato ferito gravemente in una sparatoria nel centro di Milano.

